À Paris, des passionnés de glisse défient les lois de la gravité sur la Seine grâce à l'efoil, cette planche électrique, équipée d'une hélice et d'un hydrofoil immergé, qui s'élève au-dessus de l'eau dès qu'elle prend de la vitesse.
A Paris, "voler" sur la Seine avec une planche électrique
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