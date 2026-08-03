Des soldats israéliens patrouillent à Zawtar al-Sharqiya, dans le sud du Liban, vus depuis la "zone pilote" voisine de Zawtar al-Gharbiya, où l'armée libanaise a commencé à se déployer en vertu d'un accord parrainé par les États-Unis et conclu en juin. IMAGES
Des soldats israéliens patrouillent près d'une "zone pilote" dans le sud du Liban
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