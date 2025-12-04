Donald Trump a assuré mercredi que Vladimir Poutine voulait "mettre fin à la guerre" en Ukraine, au lendemain d'une "très bonne rencontre" à Moscou entre le président russe et son émissaire Steve Witkoff.
Trump assure que Poutine "veut mettre fin à la guerre" en Ukraine
