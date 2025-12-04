Serge Blanco, légende du rugby français, a annoncé jeudi sa candidature à la mairie de Biarritz, sa ville d'adoption où il a effectué toute sa carrière sportive, avant d'y devenir dirigeant et chef d'entreprise.
Municipales: Serge Blanco candidat à Biarritz
