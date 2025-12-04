 Aller au contenu principal
"Bardot", un documentaire entre portrait intime et zones d'ombre

information fournie par France 24 04/12/2025 à 15:50

La co-réalisatrice de "Bardot", Elora Thevenet, revient sur le documentaire qui donne la parole à l’icône du cinéma devenue figure majeure de la cause animale. Retirée des écrans depuis plus d’un demi-siècle, Brigitte Bardot y commente elle-même ses archives, offrant un récit rare et intime. Le film revient aussi sur son influence et ses combats mais il n'évoque que brièvement ses zones d’ombre et ses récentes prises de position racistes et xénophobes.

