La co-réalisatrice de "Bardot", Elora Thevenet, revient sur le documentaire qui donne la parole à l’icône du cinéma devenue figure majeure de la cause animale. Retirée des écrans depuis plus d’un demi-siècle, Brigitte Bardot y commente elle-même ses archives, offrant un récit rare et intime. Le film revient aussi sur son influence et ses combats mais il n'évoque que brièvement ses zones d’ombre et ses récentes prises de position racistes et xénophobes.
"Bardot", un documentaire entre portrait intime et zones d'ombre
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro