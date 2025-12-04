 Aller au contenu principal
MaPrimeRénov': les chaudiéristes bois manifestent pour bénéficier de la principale aide
information fournie par AFP 04/12/2025 à 15:19

Manifestation de professionnels pour exiger que les chaudières biomasse bénéficient de la principale aide à la rénovation énergétique proposée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', à Paris le 4 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Manifestation de professionnels pour exiger que les chaudières biomasse bénéficient de la principale aide à la rénovation énergétique proposée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', à Paris le 4 décembre 2025 ( AFP / Thibaud MORITZ )

Une soixantaine de professionnels ont manifesté jeudi à Paris pour exiger que les chaudières biomasse (bois et granulés) bénéficient de la principale aide à la rénovation énergétique proposée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', a constaté une journaliste de l'AFP.

"On réclame une égalité de traitement dans les subventions", a martelé auprès de l'AFP Hervé Le Horgne, porte-parole du Syndicat français des chaudiéristes biomasse (SFCB), organisateur de la manifestation.

Lors d'une audition devant les députés jeudi matin à l'Assemblée nationale, le ministre du Logement Vincent Jeanbrun a rappelé que les chaudières biomasse avaient été évincées des aides à la rénovation énergétique par geste (lorsqu'un seul type de travaux est réalisé) dans une logique de "recentrage" des subventions MaPrimeRénov', qui connaît des difficultés budgétaires.

Ces chaudières sont toujours éligibles aux aides MaPrimeRénov' "à condition d'être sur de la rénovation d'ampleur", c'est-à-dire dans un projet de rénovation globale d'un logement et non uniquement le changement du système de chauffage, a-t-il fait valoir.

Jeudi matin, une soixantaine de professionnels du secteur ont exprimé leur colère et leur incompréhension rue de Constantine à Paris, à deux pas de l'Assemblée. Ils ont installé sur le lieu du rassemblement une dizaine de chaudières, parmi des pancartes indiquant notamment "le bois, l'énergie du pouvoir d'achat".

"La chaudière bois est dix fois moins carbonée que celle au gaz ou au fuel", a mis en avant Hervé Le Horgne, qui a aussi vanté le coût d'une énergie locale "trois fois moins chère que l'électricité".

"Nos usines se retrouvent en surcapacité, et cela pose des problèmes économiques aux acteurs industriels, qui tardent à modifier leur ligne de production", a souligné ce professionnel, inquiet face à l'éventuelle chute d'un secteur qui vend déjà "quatre fois moins de chaudières" qu'en 2022.

Budget France
Environnement
