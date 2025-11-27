En Guinée-Bissau, le couvre-feu a été levé et les frontières rouvertes mais les manifestations sont interdites, au lendemain du coup d'Etat qui a installé un général à la tête du pays, pour une transition censée durer un an. Voici ce que l'on sait sur ce nouveau putsch en Afrique de l'Ouest.
Coup d'Etat en Guinée-Bissau: ce que l'on sait
