Une inflation inquiétante des candidats à la Présidentielle 2027 ?

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, le nombre de candidats potentiels s’envole. Près d’une quarantaine de personnalités seraient déjà dans les starting-blocks, entre poids lourds politiques, profils plus inattendus et ambitions personnelles. Comment expliquer cette prolifération de candidatures à l’Élysée, alors que les partis jouent de moins en moins leur rôle de filtre ? L’analyse de Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenges. Ecorama du 18 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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