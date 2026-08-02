Le lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2026 Mamadou Sangaré quitte le RC Lens et rejoint l'Angleterre. Auteur d'une belle saison avec les Sang et Or, le Malien a été vendu au club anglais pour 48 millions d'euros, un record pour le RC Lens.
Le Malien Mamadou Sangaré, lauréat du prix Marc-Vivien Foé, part pour Brentford
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