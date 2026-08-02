 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Malien Mamadou Sangaré, lauréat du prix Marc-Vivien Foé, part pour Brentford

information fournie par France 24 02/08/2026 à 10:12

Le lauréat du Prix Marc-Vivien Foé 2026 Mamadou Sangaré quitte le RC Lens et rejoint l'Angleterre. Auteur d'une belle saison avec les Sang et Or, le Malien a été vendu au club anglais pour 48 millions d'euros, un record pour le RC Lens.

Sport

Vidéos les + vues

1

Maroc: plus de 60.000 migrants pénètrent dans l'enclave espagnole de Ceuta en trois jours

information fournie par AFP Video 31 juil.
1
2

"Rêve brisé", la désillusion de Marocains renvoyés de Ceuta

information fournie par AFP 01 août
2
3

Ceuta : la quasi-totalité des migrants sont repartis, assure Madrid, réunion ministérielle de l'UE mardi

information fournie par AFP 01 août
6
4

Grèce: une station balnéaire proche d'Athènes menacée par un violent incendie

information fournie par AFP Video 01 août
5

Ceuta: les migrants renvoyés au Maroc

information fournie par AFP Video 01 août
6

Gironde: le feu est "fixé" et "ne progresse plus", annonce Nuñez

information fournie par AFP Video 01 août
7

Mégafeu: vivats, klaxons... La gratitude des habitants envers les pompiers

information fournie par AFP Video 01 août
8

Var: le dispositif pour contenir le feu "fonctionne" pour l'instant (préfet)

information fournie par AFP Video 01 août
1

"C'est désastreux": de retour dans sa maison dévastée par les flammes, un habitant témoigne

information fournie par AFP Video 25 juil.
2

"Orage de feu" sur la France et l'Espagne, la chaleur en embuscade

information fournie par AFP 26 juil.
3

Un véhicule fonce dans la foule à la gay pride de Berlin: un mort, 16 blessés

information fournie par AFP 26 juil.
2
4

Nouvel incendie dans l'est de l'Espagne : un mort dans la périphérie de Valence

information fournie par AFP Video 26 juil.
5

Gironde: des pompiers venus de Paris luttent contre l'incendie monstre

information fournie par AFP Video 26 juil.
6

Espagne: Sanchez évoque des "heures difficiles" à venir face aux incendies

information fournie par AFP Video 26 juil.
1
7

Les plages du Débarquement et les Forteresses royales du Languedoc inscrites à l'Unesco

information fournie par AFP 26 juil.
8

Les plages du Débarquement inscrites au patrimoine mondial de l'Unesco

information fournie par AFP Video 26 juil.
1

Météo France prévoit une nouvelle vague de chaleur dans le sud

information fournie par AFP Video 03 juil.
3
2

Ce qui a changé dans nos convictions affichées en début d’année

information fournie par Sycomore AM 08 juil.
3

Estelle Brachlianoff (Veolia) : “Notre action est au plus haut depuis 2008, et on a encore du potentiel d’appréciation !”

information fournie par Ecorama 09 juil.
2
4

Trump affirme que le cessez-le-feu avec l'Iran "est terminé"

information fournie par AFP Video 08 juil.
5

En Iran, soif de vengeance et zéro compromis lors d'ultimes adieux à Khamenei

information fournie par AFP 09 juil.
6
6

Macron est en Syrie pour une visite inédite

information fournie par AFP Video 07 juil.
2
7

L'Ukraine pourrait apporter à l'Otan des capacités de défense "extraordinaires"

information fournie par AFP Video 07 juil.
3
8

CEFP : le point sur le deuxième trimestre 2026

information fournie par Boursorama 07 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank