Un homme de 82 ans et une femme de 60 ans ont été mis en examen pour la "séquestration avec torture ou actes de barbarie" d'une femme durant près de cinq ans à Saint-Molf (Loire-Atlantique), a annoncé mercredi le parquet de Nantes.
Une femme séquestrée dans un garage pendant cinq ans, deux suspects mis en examen
