L'ancien président Nicolas Sarkozy est rentré en prison mardi matin, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, une détention inédite dans l'histoire de la République.
Nicolas Sarkozy est entré en prison, une première historique
