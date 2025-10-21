Le président français Emmanuel Macron estime durant une conférence de presse en Slovénie, que le cessez-le-feu restait "très fragile" à Gaza et appelle à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, "une urgence absolue", pour faire entrer l'aide humanitaire. SONORE
Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)
