 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza : la situation demeure très fragile" (Macron)

information fournie par AFP Video 21/10/2025 à 13:48

Le président français Emmanuel Macron estime durant une conférence de presse en Slovénie, que le cessez-le-feu restait "très fragile" à Gaza et appelle à la réouverture des points d'entrée vers le territoire, "une urgence absolue", pour faire entrer l'aide humanitaire. SONORE

Emmanuel Macron
Automobile / Equipementiers
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Fumée au-dessus d'Al-Zawayda alors qu'Israël confirme avoir mené des frappes sur Gaza

information fournie par AFP Video 19 oct.
2

Sarkozy en prison: "le travail de protection doit être important" (Darmanin)

information fournie par AFP Video 20 oct.
2
3

Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy

information fournie par AFP Video 08:28
1
4

Budget : le message de S&P sera-t-il entendu ?

information fournie par Ecorama 08:59
3
5

Macron a reçu Sarkozy avant son incarcération, Darmanin ira le voir en prison

information fournie par AFP 20 oct.
11
6

Prisons : une bombe à retardement

information fournie par France 24 20 oct.
3
7

Sous-marins, terres rares: des avancées entre Washington-Canberra

information fournie par AFP 07:31
8

Nicolas Sarkozy, "un détenu pas comme les autres"

information fournie par France 24 07:34
1

Au musée d'Orsay, un chef-d'oeuvre de Courbet exposé pour la première fois en France depuis 17 ans

information fournie par AFP 15 oct.
2
2

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
3

Cameroun: le candidat d'opposition Issa Tchiroma Bakary revendique sa victoire à la présidentielle

information fournie par AFP 14 oct.
4

Vincent Mortier (Amundi) : "L'or à 5000 ou 6000 dollars, ce n'est pas irréalisable !"

information fournie par Ecorama 15 oct.
5

Campagne de répression du Hamas à Gaza, Trump promet de désarmer le mouvement palestinien

information fournie par AFP 15 oct.
9
6

Réforme des retraites: la suspension sera soumise "en novembre" au Parlement (Lecornu)

information fournie par AFP Video 15 oct.
1
7

Des Israéliens attendent le retour des dépouilles des otages morts à Gaza

information fournie par AFP Video 15 oct.
8

Le récap de la semaine du 13/10 au 17/10

information fournie par Libertify 18 oct.
1

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
2

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
3

TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
3
4

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
5

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
6

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.
7

Top 5 IA du 17/10/2025

information fournie par Libertify 18 oct.
8

BoursoFocus Le Mag : le point sur le premier semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank