L'ancien président de la République est attendu en milieu de matinée mardi à la prison de la santé pour y être incarcéré, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs au procès libyen.
Dans quelques heures, la prison de la Santé va accueillir Nicolas Sarkozy
