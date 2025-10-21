Des concessions territoriales en Ukraine "ne peuvent être négociées" que par son président Volodymyr Zelensky, affirme le chef de l'Etat français Emmanuel Macron à Ljubljana en Slovénie. SONORE
Ukraine : des concessions territoriales ne peuvent être "négociées que par Zelensky" (Macron)
