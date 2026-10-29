La coopération économique entre la Russie et l'Afrique est-elle sur un pied d'égalité ? La question se pose alors que s'achève le 3e sommet organisé à Moscou. Vladimir Poutine insiste sur le renforcement de cette coopération mais le bilan des précédents partenariats montre qu'ils bénéficient surtout à la Russie.
Un sommet Russie-Afrique à l'avantage de Moscou ?
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