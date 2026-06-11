Un sac en cuir reconstitué à partir de cellules de Tyrannosaure Rex est mis aux enchères jeudi à l'Hôtel de Drouot à Paris par la maison Giquello qui estime cette "pièce unique" entre 300.000 à 500.000 euros.
Un sac à main en cuir de Tyrannosaure mis aux enchères à Paris
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