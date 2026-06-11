La mairie de Toulouse a annoncé l'instauration d'un couvre-feu nocturne pour les mineurs de moins de 16 ans lors de certains matches du Mondial de football.
Toulouse: couvre-feu pour les mineurs de 16 ans lors de certains matches du Mondial (mairie)
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