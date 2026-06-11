Alors que les préparatifs se déroulent dans une fan zone officielle à Brooklyn Bridge Park, à New York, des passants réagissent au Mondial-2026, sur le point de commencer aux États‑Unis.
Football: à New York, d'abord les Knicks puis la Coupe du monde
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