Un choc pour les marchés si Christine Lagarde devait démissionner de la BCE ?

Après les incertitudes de la politique monétaire qui sera menée par le futur président de la Fed Kevin Warsh, le Financial Times parle d'un possible départ de Christine Lagarde avant le terme de son mandat à la tête de la BCE. De nouvelles sources d'incertitudes pour les marchés déjà contrariés par les interrogations qui planent autour des dépenses massives liées à l’IA. L'analyse de Wilfrid Galand, directeur général adjoint chez Montpensier Arbevel. Ecorama du 18 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
