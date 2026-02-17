"La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner", déclare le ministre de la Justice Gérald Darmanin après l'agression mortelle à Lyon du jeune militant nationaliste Quentin Deranque en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan. SONORE
"La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner" (Darmanin)
