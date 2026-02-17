"Nous croyons dans une troisième voie, un Indo-Pacifique libre et ouvert, la coopération en matière de technologie, de défense, de commerce, et la volonté de ne subir aucune forme d'hégémonie", déclare le président français Emmanuel Macron devant la presse et le Premier ministre indien Narendra Modi, à l'issue d'un entretien bilatéral, au premier jour de sa quatrième visite officielle en Inde. SONORE
La France et l'Inde ne veulent "subir aucune forme d'hégémonie" (Macron)
