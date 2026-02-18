 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Éoliennes, solaire : ça coûte ou ça rapporte aux collectivités ?

information fournie par Ecorama 18/02/2026 à 14:00

Les énergies renouvelables sont-elles un coût ou une source de revenus pour les territoires ? Une étude du Syndicat des énergies renouvelables et de Colombus Consulting chiffre à 2,1 milliards d'euros les recettes fiscales qu'elles génèrent chaque année pour les collectivités, principalement grâce à l'hydroélectricité, mais aussi au solaire et à l'éolien. Des ressources stables qui peuvent peser dans le budget des communes. Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 18 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Pékin respire mieux, mais la Chine continue le combat contre la pollution

information fournie par AFP 17 févr.
2

Mort de Quentin Deranque: "au moins six" personnes, pas encore identifiées, l'ont frappé

information fournie par AFP 16 févr.
1
3

"Comme une détonation": dans le Nord, un vent violent fait d'importants dégâts

information fournie par AFP 17 févr.
4

"La Jeune Garde tue, et La France insoumise devrait le condamner" (Darmanin)

information fournie par AFP Video 17 févr.
2
5

Crue de la Seine: le Zouave du pont de l'Alma a presque les pieds dans l'eau

information fournie par AFP Video 17 févr.
6

La France et l'Inde ne veulent "subir aucune forme d'hégémonie" (Macron)

information fournie par AFP Video 17 févr.
7

La police autour du bâtiment où cinq jeunes ont été tués dans un incendie près de Barcelone

information fournie par AFP Video 17 févr.
8

Quentin Deranque: Lecornu demande que "la vérité judiciaire passe"

information fournie par AFP Video 17 févr.
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Amélie de Montchalin nommée à la tête de la Cour des Comptes à partir du 23 février

information fournie par AFP 11 févr.
10
3

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
4

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
5

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
6

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
7

Qu'est-ce que le compte-titres ordinaire ?

information fournie par Tout sur mes finances  17 févr.
8

Les Etats-Unis sous Trump prêts à mener la "restauration" de l'ordre mondial, dit Rubio

information fournie par AFP Video 14 févr.
1

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
2

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
3

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
8

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank