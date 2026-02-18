Éoliennes, solaire : ça coûte ou ça rapporte aux collectivités ?

Les énergies renouvelables sont-elles un coût ou une source de revenus pour les territoires ? Une étude du Syndicat des énergies renouvelables et de Colombus Consulting chiffre à 2,1 milliards d'euros les recettes fiscales qu'elles génèrent chaque année pour les collectivités, principalement grâce à l'hydroélectricité, mais aussi au solaire et à l'éolien. Des ressources stables qui peuvent peser dans le budget des communes. Les explications de Xavier Timbeau, directeur de l'OFCE. Ecorama du 18 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
