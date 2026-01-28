L’économie américaine affiche une croissance solide mais un marché du travail en net ralentissement, un paradoxe qui interroge à un an du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Entre droits de douane, pouvoir d’achat sous pression et promesses de soutien budgétaire, les États-Unis avancent à deux vitesses. Décryptage de Florence Pisani, cheffe économiste de Candriam, invitée de l'émission Ecorama du 28 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com
Florence Pisani : "Donald Trump est en train de perdre le soutien de la classe populaire qui avait voté pour lui !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
