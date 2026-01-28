Le yen poursuit sa glissade face au dollar, au point d’inquiéter Tokyo. La Banque du Japon envisage désormais une intervention directe pour enrayer la chute de sa monnaie, une option rare et scrutée par les marchés. Entre changement politique, tensions avec la Réserve fédérale et risques sur les bons du Trésor américain, la faiblesse du yen pourrait-elle déclencher un nouveau séisme monétaire ? Les explications de Philippe Escande, éditorialiste économique. Ecorama du 28 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Les investisseurs japonais peuvent-ils provoquer un krach financier ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
