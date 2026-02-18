 Aller au contenu principal
Nicolas Hazard : "Les réseaux sociaux donnent l'illusion d'être heureux, alors que ça nous rend fondamentalement malheureux !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 18/02/2026 à 14:05

Nicolas Hazard, fondateur du groupe INCO et auteur de "Je ne suis pas un algorithme !" (Flammarion), était l'invitée de l'émission Ecorama du 18 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l'influence des algorithmes sur nos choix, les effets de l'instantanéité numérique sur l'attention, les enjeux d'encadrement des réseaux sociaux, ainsi que les pistes individuelles proposées pour mieux maîtriser nos usages.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1

0 commentaire

L'offre BoursoBank