La police est sur place après que cinq personnes ont été tués et quatre autres légèrement blessés le 16 février au soir, dans un incendie dans un immeuble de Manlleu, près de Barcelone, selon les pompiers de la région de Catalogne, (nord-est de l'Espagne), sans préciser à ce stade la cause du sinistre. IMAGES
La police autour du bâtiment où cinq jeunes ont été tués dans un incendie près de Barcelone
