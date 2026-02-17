A Paris, le Zouave du pont de l'Alma a presque les pieds dans l'eau: cet indicateur populaire mais imprécis témoigne des crues de la Seine depuis le XIXème siècle. Le fleuve charrie des eaux boueuses mais reste ouvert à la navigation et ses quais restent également fréquentés. IMAGES
Crue de la Seine: le Zouave du pont de l'Alma a presque les pieds dans l'eau
