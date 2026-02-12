L'agrandissement d'un complexe hôtelier sur l'île de Milos, en Grèce, près de la célèbre plage volcanique de Sarakiniko, suscite des inquiétudes parmi les responsables municipaux et les habitants.
Grèce: l'île de Milos et les Cyclades emportées par la fièvre du béton
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro