Portés par plus de 30 % de hausse l’an dernier et déjà 10 % supplémentaires en 2026, les marchés boursiers émergents attirent de nouveau les investisseurs. De la Chine à l’Inde, en passant par le Brésil ou le Mexique, ces places longtemps délaissées profitent à la fois d’un dollar affaibli, d’une dynamique technologique portée par Pékin et de valorisations encore raisonnables. Malgré le retour des barrières douanières américaines, leur poids économique, près de 40 % du PIB mondial pour seulement 13 % des indices boursiers, laisse entrevoir un potentiel de rattrapage. Reste à savoir si 2026 confirmera cet engouement. L'analyse de Jean-François Robin, directeur de la recherche chez Natixis. Ecorama du 17 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Pourquoi cet engouement des investisseurs pour les marchés boursiers émergents ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
