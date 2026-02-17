Pierre Barnabé, directeur général de Soitec, était l'invité de l'émission Ecorama du 17 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés, la position stratégique de Soitec dans la chaîne des semi‑conducteurs, l'état du marché après deux années de turbulences, l'essor de l'IA, la concurrence chinoise, ainsi que les raisons du départ de Pierre Barnabé et les défis qui attendent son successeur.
Pierre Barnabé (DG de Soitec) : "On a un avenir radieux sur l'IA !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro