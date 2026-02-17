Entre erreurs de prévision, révisions spectaculaires et soupçons de manipulation, les statistiques économiques traversent une zone de turbulences. Des chiffres d’emploi américains corrigés d’un million, à la croissance française réévaluée de moitié, en passant par des recettes de TVA mystérieusement manquantes, les indicateurs perdent-ils de leur autorité ? À l’heure où les réseaux sociaux amplifient la défiance et où certains responsables politiques contestent ouvertement les données officielles, une question s’impose : peut-on encore piloter une économie moderne sans faire confiance aux statistiques ? Les explications Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 17 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Faut-il encore croire aux statistiques économiques ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
