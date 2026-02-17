"Comme une détonation": dans le Nord, un vent violent fait d'importants dégâts

La petite commune de Cousolre, dans le Nord, a subi lundi soir "de fortes rafales de vent" qui ont arraché toitures et arbres sans faire de victime, selon la préfecture du département et le maire.

Mardi en milieu de matinée, plusieurs personnes étaient à pied d'oeuvre pour déblayer des pans de toiture et arbres arrachés gisant sur la voie publique, tandis que des agents Enedis intervenaient sur les lignes touchées, a constaté un photographe de l'AFP.

Vers 19H30, "j'ai entendu comme une détonation, comme une bombe qui sautait", assure à l'AFP Magali Barbier, résidente de Cousolre, bourgade de 2.000 habitants à la frontière avec la Belgique. "J'ai tout de suite pensé à une tornade", ajoute-t-elle.

"Une enquête est ouverte afin de déterminer la nature du phénomène en cause", a assuré sur X l'observatoire privé des tornades Keraunos, qui évoque une "possible tornade".

Le phénomène a fait "un trou dans le toit" d'une grange que restaure Michèle Mouthuy, autre habitante de Cousolre, et a arraché le toit du garage de son frère.

Tous deux, qui étaient dans un autre secteur de la commune, n'ont rien entendu de plus que "le tonnerre" et "des éclairs", signe d'un phénomène très localisé, "passé dans trois rues" selon Mme Mouthuy.

Ces vents violents ont entraîné "une coupure d'électricité pour 152 foyers", a précisé mardi matin Enedis à l'AFP. "Nos équipes mettent tout en oeuvre pour rétablir l'alimentation électrique dans les meilleurs délais", a ajouté le gestionnaire du réseau.

La salle des fêtes de la commune a été ouverte pour accueillir les habitants sinistrés, indique la préfecture du Nord.

"Plusieurs dizaines de maisons" ont été touchées, a précisé sur Ici Nord le maire, Albert Jallay. Selon lui, les dégâts concernent "beaucoup de toitures, des arbres arrachés, des poteaux électriques par terre, des voiture endommagées".

Le Nord était lundi soir en vigilance jaune pour vent et orages.

Une soixantaine de sapeurs pompiers et la protection civile ont été déployés lundi soir à Cousolre, selon la préfecture.

