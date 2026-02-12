Le Conseil d’orientation des retraites s’apprête à réviser « significativement » son diagnostic financier en juin. Les projections de déficit du système pourraient être relevées, sous l’effet notamment de la baisse de la natalité, de la mise à jour des données migratoires et de la suspension de la réforme des retraites. Quels impacts sur l’équilibre du régime à moyen et long terme, et dans quelle mesure ces nouveaux chiffres pourraient-ils relancer le débat à l’approche de la présidentielle ? Les explications de Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision de l'OFCE. Ecorama du 12 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Financement des retraites : un trou encore plus profond que prévu ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
