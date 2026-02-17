Fraîchement nommée pour prendre la succession de Jack Lang à la tête de l'Institut du monde arabe (IMA), Anne-Claire Legendre dit vouloir "ramener de la sérénité dans cette institution". SONORE
La nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe, dit vouloir y "ramener de la sérénité"
