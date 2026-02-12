Le gestionnaire de la distribution d'électricité Enedis annonce mobiliser 3.000 personnes sur le terrain pour rétablir le courant dans les 900.000 foyers privés d'électricité après le passage de la tempête Nils.
Tempête Nils: Enedis annonce mobiliser 3.000 personnes pour rétablir l'électricité
