Lors de sa rencontre bilatérale avec son homologue français Emmanuel Macron à Evian, où il se trouve pour le sommet du G7, le président américain Donald Trump a assuré lundi que le détroit d'Ormuz serait "complètement ouvert" vendredi.
Trump assure que le détroit d'Ormuz sera "complètement ouvert" vendredi
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