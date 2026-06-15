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Trump assure que le détroit d'Ormuz sera "complètement ouvert" vendredi

information fournie par AFP Video 15/06/2026 à 20:42

Lors de sa rencontre bilatérale avec son homologue français Emmanuel Macron à Evian, où il se trouve pour le sommet du G7, le président américain Donald Trump a assuré lundi que le détroit d'Ormuz serait "complètement ouvert" vendredi.

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1

1 commentaire

  • 21:07

    C'est le moment de racheter du Total!! Il va bientôt être fermé !

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