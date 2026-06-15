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QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 7

information fournie par Boursorama 15/06/2026 à 13:22

Et si, pour la première fois, l'économie devenait un jeu ? Avec QE, l'émission qui augmente votre quotient économique sponsorisée par BoursoBank, LCP propose un format inédit : un véritable game show économique, à la croisée du divertissement et du décryptage.

À lire aussi | QE, l'émission qui augmente votre quotient économique /replay du no 6

Pendant 28 minutes, Thomas Croisière orchestre cette expérience hybride entre talk show et jeu où deux équipes mixtes - étudiants et chefs d'entreprise - s'affrontent, sous le regard du public, à travers des épreuves originales, inspirées directement de l'actualité économique.

Regardez le replay du 7e numéro de QE diffusé chaque dimanche à 20h30 sur LCP.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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