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Mondial 2026 : les Japonais, discrets mais prometteurs

information fournie par France 24 15/06/2026 à 12:35

Pour son entrée en lice dans le Mondial 2026 de football dimanche, le Japon a tenu en échec (2-2) les Pays-Bas, pourtant mieux classés. Depuis sa première qualification en 1998, le Japon s'est qualifié pour toutes les Coupes du monde et trône aujourd’hui à la 18e place du classement FIFA. Nos reporters Alexis Bregere et Ayana Nishikawa sont allés percer les secrets de cette montée en puissance du football nippon.

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