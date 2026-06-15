Pour son entrée en lice dans le Mondial 2026 de football dimanche, le Japon a tenu en échec (2-2) les Pays-Bas, pourtant mieux classés. Depuis sa première qualification en 1998, le Japon s'est qualifié pour toutes les Coupes du monde et trône aujourd’hui à la 18e place du classement FIFA. Nos reporters Alexis Bregere et Ayana Nishikawa sont allés percer les secrets de cette montée en puissance du football nippon.
Mondial 2026 : les Japonais, discrets mais prometteurs
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