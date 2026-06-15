C'est le deuxième matériau le plus fabriqué au monde après le ciment. Il est partout : dans nos voitures, nos bâtiments, nos lave-linges et même nos couteaux de cuisine. L'acier pèse, à lui seul, 7 % des émissions mondiales de CO2 et la demande va encore augmenter : plus 30 % d'ici 2050. Alors, peut-on fabriquer de l'acier sans charbon et sans énergie fossile ? Oui, mais c'est beaucoup plus cher. En France, ArcelorMittal prépare le futur au Creusot en fabriquant de l'acier recyclé.
Industrie - décarbonation : l'acier vert ? C’est possible
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