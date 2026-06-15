La Côte d'Ivoire a battu l'Équateur (1-0) pour son entrée en lice à la Coupe du monde, grâce à Amad Diallo. C'est la première victoire ivoirienne en Coupe du monde depuis 2014.
Mondial 2026 : la Côte d'Ivoire vient à bout de l'Équateur
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