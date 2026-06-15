Les marchés financiers ont salué l'annonce d'un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à plus de cent jours de guerre au Moyen-Orient. Les investisseurs misent sur une réouverture progressive du détroit d'Ormuz et sur un recul durable des prix du pétrole, même si de nombreuses incertitudes demeurent.
Accord États-Unis–Iran : vers la fin du choc pétrolier ?
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