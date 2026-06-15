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Ukraine: la cathédrale de la Dormition de Kiev en proie aux flammes après une frappe russe

information fournie par AFP Video 15/06/2026 à 08:06

Les pompiers luttent contre un incendie dans la cathédrale de la Dormition de la laure des Grottes de Kiev alors que des flammes et de la fumée s'élèvent de l'édifice religieux orthodoxe après une frappe de missiles russes sur la capitale ukrainienne qui a fait au moins deux morts.

Guerre en Ukraine
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