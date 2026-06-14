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Focus sur l'homosexualité en Afrique : la criminalisation s'accentue

information fournie par France 24 14/06/2026 à 22:57

Près de trente pays africains criminalisent encore les relations homosexuelles. Dans certains États, les peines vont jusqu'à la prison à vie, voire la peine de mort. Pourtant, des militants continuent de se mobiliser malgré les risques. Dans ce Focus du Journal de l'Afrique, Fatimata Wane reçoit Waly Sissoko, président délégué de l'association Afrique Arc-en-Ciel. Ensemble, ils reviennent sur la situation des personnes LGBT+ en Afrique, les discriminations, les évolutions législatives et le rôle de la diaspora dans la défense des droits humains. Et Clémence Waller nous dresse un état des lieux des droits des LGBTQ+ sur le continent africain.

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