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Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir

information fournie par AFP Video 09/06/2026 à 13:29

La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a indiqué mardi le parquet de Nanterre, tandis que trois nouvelles plaintes à son encontre pour viols et tentative de viol ont été annoncées.

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