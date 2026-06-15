Donald Trump atterri à Genève en Suisse, d'où le président américain se rendra du côté français du lac Léman à Evian, pour participer au sommet du G7. Le rendez-vous des dirigeants des grandes puissances industrialisées sera dominé par les derniers développements concernant l'Iran, après la conclusion d'un accord entre Téhéran et Washington, ainsi que par l'Ukraine, les questions commerciales et le numérique. IMAGES
Trump arrivé à Genève d'où il se rendra au sommet du G7
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