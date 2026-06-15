Des manifestants affrontent la police à Genève, en Suisse, où des milliers de personnes sont descendues dans la rue à la veille du sommet du G7 qui se tient en France. Sur les images, on voit des manifestants lancer des bouteilles, des pierres et d'autres projectiles sur les forces de l'ordre, qui ripostent à l'aide de canons à eau et de gaz lacrymogènes. IMAGES
Des manifestants anti G7 affrontent la police à Genève
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro