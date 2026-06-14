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Multiples affrontements entre manifestants anti-G7 et police à Genève (journalistes AFP)
information fournie par AFP 14/06/2026 à 20:02

Manifestant devant une poubelle en feu lors d'une manifestation anti-G7 à Genève, le 14 juin 2026 ( AFP / Gabriel Monnet )

Manifestant devant une poubelle en feu lors d'une manifestation anti-G7 à Genève, le 14 juin 2026 ( AFP / Gabriel Monnet )

Des affrontements ont opposé dimanche des manifestants anti-G7 aux forces de police, notamment aux abords de l'ONU à Genève, en Suisse, à la veille du sommet à Evian, en France, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Des petits groupes de manifestants, pour beaucoup vêtus de noir et le visage masqué, ont lancé des bouteilles, des pierres, des morceaux de ciment et des pétards en direction des forces de l'ordre, qui ont répliqué par des grenades lacrymogènes.

Plusieurs bâtiments ont également été pris pour cible, notamment ceux du cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers et du siège de l'Union internationale des télécommunications (UIT), causant divers dégâts.

Selon la police, les vitrines de la Banque du Léman et de Raiffeisen ont également été endommagées.

Vers 19h00 (17H00 GMT), la police estimait la participation à 20.000 manifestants, dont environ 600 "Black Bloc", une pratique de contestation politique consistant à se regrouper dans les manifestations ou lors d'actions de désobéissance civile en un bloc uni, visible et mobile.

Les manifestants ne se sont pas approchés du siège de l'ONU, fortement sécurisé, avec notamment deux imposants camions lanceurs d'eau et un important dispositif de sécurité.

Manifestants lors d'une marche anti-G7 à Génève, le 14 juin 2026 ( AFP / Gabriel Monnet )

Manifestants lors d'une marche anti-G7 à Génève, le 14 juin 2026 ( AFP / Gabriel Monnet )

Depuis l'intérieur du bâtiment, les journalistes de l'AFP ont entendu des détonations, de nombreuses sirènes de police ainsi que le vrombissement continu d'un hélicoptère survolant la zone.

En fin de journée, des affrontements à distance se poursuivaient entre des groupes de manifestants et les forces de sécurité, dans d’épais nuages de fumée provoqués par les tirs de gaz lacrymogène.

Le cortège, rassemblant sous une forte chaleur une foule bigarrée de plusieurs milliers de personnes derrière divers slogans anticapitalistes, propalestiniens, féministes, proclimat ou prokurdes, avait pris le départ peu après 15h30 (13h30 GMT) sur les bords du Léman.

Peu après, des journalistes de l'AFP ont vu, non loin du cortège, une voiture Tesla en flammes, les pompiers intervenant pour éteindre l'incendie, le véhicule portant l'inscription "Eat the Rich" ("Mangez les riches").

Policiers anti-émeute lors d'une manifestation "No G7" à Genève, le 14 juin 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Policiers anti-émeute lors d'une manifestation "No G7" à Genève, le 14 juin 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Les premières échauffourées ont ensuite éclaté près d'un hôtel, tandis que des slogans et chants antipolice, dont "A bas l'État policier", étaient également entendus.

Les autorités suisses, qui ont autorisé la marche à Genève, avaient engagé un important dispositif de forces de l'ordre autour de nombreuses barrières pour contenir tout débordement, et éviter une répétition du fiasco de 2003.

En marge d'un sommet du G8 à Evian, des groupes violents avaient alors provoqué émeutes, pillages et affrontements avec les forces de l'ordre à Genève et Lausanne, causant des millions de francs de dégâts.

Le sommet du G7 se tient de lundi à mercredi, mais la plupart des dirigeants arriveront lundi par l'aéroport de Genève avant d'être transférés vers la France.

G7
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