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Bruel : malgré la prescription, certaines accusations pourraient être jugées

information fournie par France 24 09/06/2026 à 00:17

Ce lundi, Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été placé en garde à vue. Il est auditionné, pour l'instant, sur des faits qui concernent treize victimes. Dans le même temps, on apprend que deux nouvelles plaintes pour viols ont été déposées contre lui. Une affaire qui fait resurgir la question de la prescription.

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