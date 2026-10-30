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Trappes : "Ils dénoncent le climat de haine qui a servi de terreau à ce drame"

information fournie par France 24 30/10/2026 à 08:39

À la une de la presse ce vendredi 30 octobre, les habitants de Trappes entre crainte et colère une semaine après l’attentat, les superprofits de Total, une histoire d’espionnage entre les États-Unis et la Chine, et une sélection de films d’horreurs.

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