À la une de la presse ce vendredi 30 octobre, les habitants de Trappes entre crainte et colère une semaine après l’attentat, les superprofits de Total, une histoire d’espionnage entre les États-Unis et la Chine, et une sélection de films d’horreurs.
Trappes : "Ils dénoncent le climat de haine qui a servi de terreau à ce drame"
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