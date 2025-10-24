 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TIC TECH - "Super-intelligence", Mistral AI, OVHcloud, The Bradery : les tops/flops de la tech

information fournie par Ecorama 24/10/2025 à 14:00

Au menu du Journal de la tech cette semaine : un appel à stopper la course au développement de l’IA, Mistral AI qui déménage et s’agrandit, les startups ont supprimé plus d’emplois qu’elles n’en ont créés, Octave Klaba is back chez OVHcloud et Showroomprivé qui cède The Bradery à ses fondateurs. Ecorama Tic Tech du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com

IA: Intelligence artificielle

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

La tempête Benjamin balaie la France, quelques blessés légers

information fournie par AFP 23 oct.
2

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP Video 23 oct.
3

Nouvel album d'Asterix, pour la première fois au Portugal

information fournie par AFP Video 23 oct.
4

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
5

Le pape et le roi Charles III prient ensemble, une première historique

information fournie par AFP 23 oct.
3
6

La suspension de la réforme des retraites actée, Lecornu promet un débat sur le financement

information fournie par AFP 23 oct.
18
7

Famine à Gaza: la situation reste "catastrophique"(OMS)

information fournie par AFP Video 23 oct.
8

Ker Madeleine, une ferme qui aide des détenus à se réinsérer

information fournie par AFP Video 23 oct.
1

La Bolivie se choisit un président de centre-droit, après 20 ans de socialisme

information fournie par AFP 20 oct.
2

Zelensky se dit "réaliste" sur les chances d'obtenir des Tomahawk de Trump

information fournie par AFP Video 18 oct.
3

"Je l'ai tuée. Et puis voilà": l'aveu impassible de la meurtrière de Lola

information fournie par AFP 17 oct.
4

Pourquoi le CAC 40 bat-il des records malgré la crise politique et la dette ?

information fournie par France 24 22 oct.
5

Trump déclare qu'il ne veut pas d'une "rencontre pour rien" avec Poutine

information fournie par AFP Video 22 oct.
6

Insémination en France pour une panthère de l'Amour, le plus menacé des félins

information fournie par AFP 17 oct.
7

"Décalage" de la réforme des retraites : Emmanuel Macron sème le trouble

information fournie par France 24 22 oct.
2
8

Meurtre de Lola: "On aimerait avoir un minimum de sincérité" (avocat)

information fournie par AFP Video 17 oct.
1

Gilbert Cette : "Les marchés financiers saluent aujourd'hui la perspective d'une stabilité politique !"

information fournie par Ecorama 09 oct.
1
2

Trade ou Pas Trade : CAC 40, S&P500, l’IA, le Platine, BE Semiconductor, Sodexo, Burberry…

information fournie par SG Bourse 01 oct.
3

Vente de SFR : vers une hausse du prix des forfaits mobiles et internet en France ?

information fournie par Ecorama 16 oct.
4

Pascal Boulanger (Président de la FPI) : "Le secteur de la promotion immobilière n'a jamais connu une telle crise !"

information fournie par Ecorama 25 sept.
4
5

Démission de Lecornu : le CAC 40 de nouveau en zone de turbulences ?

information fournie par Ecorama 06 oct.
6

TotalEnergies mieux valorisée grâce à Wall Street ?

information fournie par Ecorama 29 sept.
3
7

Trump, profit warning, or : les investisseurs sur leur garde ?

information fournie par Ecorama 14 oct.
1
8

Instabilité politique et marchés au plus haut : que faire ?

information fournie par Sycomore AM 14 oct.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank