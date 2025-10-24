Au menu du Journal de la tech cette semaine : un appel à stopper la course au développement de l’IA, Mistral AI qui déménage et s’agrandit, les startups ont supprimé plus d’emplois qu’elles n’en ont créés, Octave Klaba is back chez OVHcloud et Showroomprivé qui cède The Bradery à ses fondateurs. Ecorama Tic Tech du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
TIC TECH - "Super-intelligence", Mistral AI, OVHcloud, The Bradery : les tops/flops de la tech
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
